متى يشارك فتوح وصبحي؟ مدرب الزمالك ينهي الجدل ويكشف ما فعله معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، موعد مشاركة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في المباريات عقب عودتهم للتدريبات.

قال معتمد جمال في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: الثلاثي عاد للتدريبات الجماعية أمس وتحدثت مع فتوح وصبحي والزناري وطالبتهم بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية بعد أن كانوا بعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية".

وأضاف "جمال": "الونش عاد أيضا للتدريبات الجماعية وهو إضافة كبيرة للفريق وسيعود للمشاركة بشكل تدريجي، خاصة بعدما تعافى من الإصابة بنسبة 100%".

أكمل: "سنختار التوقيت المناسب الذي يناسب عودة محمود الونش للمشاركة، رغم أنه متحمس ليعود في أقرب وقت".

ىأتم تصريحاته: " مصطفى شلبي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، وهو لاعب مهم وننتظر عودته، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي دوره على أكمل وجه".