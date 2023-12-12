تفاصيل فسخ الزمالك التعاقد مع لاعبه المحترف بعد تدخل حسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف طارق السعيد، رئيس جهاز السلة بنادي الزمالك، تفاصيل فسخ التعاقد مع المحترف أمريكي أوجي مايو لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.

وأوضح "السعيد" في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن فسخ التعاقد مع "مايو" جاء بالتراضي بين الطرفين، وحصل على جميع مستحقاته المتأخرة.

وأضاف: "حسين لبيب رئيس النادي، تدخل وطالب بحصول اللاعب على كامل مستحقاته، عند إنهاء التعاقد معه، واللاعب وجه الشكر له، ولم يحصل على قيمة الشرط الجزائي".

وأكمل: "حسين لبيب يبحث توفير سبل الراحة والاستقرار لوائل بدر، بعد تعيينه مؤخرا، مدير فنيا لفريق السلة، وسوف يتم تدعيم الزمالك بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة".