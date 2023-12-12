شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الثانى بمنافسات بطولة العالم لمنتخبات رجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وتغلب المنتخب الوطني لرجال الاسكواش، على نظيره الماليزي بنتيجة 3-0، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة العالم.
وجاءت نتائج اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم كالتالي:
فوز إنجلترا على جنوب أفريقيا 3-0 (مجموعة B)
فوز فرنسا على أستراليا 3-0 (مجموعة C)
فوز إسكوتلندا على كندا 3-0 (مجموعة G)
فوز الولايات المتحدة على جمهورية التشيك 3-0 (مجموعة E)
فوز سويسرا على نيجيريا 3-0 (مجموعة D)
فوز مصر على ماليزيا 3-0 (مجموعة A)
فوز ويلز على نيوزيلندا 2-1 (مجموعة F)
فوز ألمانيا على هونج كونج 2-1 (مجموعة H)
وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.
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