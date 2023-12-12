نتائج اليوم الثانى بمنافسات بطولة العالم لمنتخبات رجال الاسكواش

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني ببطولة العالم لمنتخبات الرجال للاسكواش، والتي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وتغلب المنتخب الوطني لرجال الاسكواش، على نظيره الماليزي بنتيجة 3-0، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة العالم.

وجاءت نتائج اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم كالتالي:

فوز إنجلترا على جنوب أفريقيا 3-0 (مجموعة B)

فوز فرنسا على أستراليا 3-0 (مجموعة C)

فوز إسكوتلندا على كندا 3-0 (مجموعة G)

فوز الولايات المتحدة على جمهورية التشيك 3-0 (مجموعة E)

فوز سويسرا على نيجيريا 3-0 (مجموعة D)

فوز مصر على ماليزيا 3-0 (مجموعة A)

فوز ويلز على نيوزيلندا 2-1 (مجموعة F)

فوز ألمانيا على هونج كونج 2-1 (مجموعة H)

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.