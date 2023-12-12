شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اليمانى: صالح جمعة مُقصر ومرسى والنقاز لم يقدما إضافة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد اليماني نجم الكرة المصرية السابق، رسالة خاصة إلى صالح جمعة لاعب النادي الإسماعيلي، وقال اليماني في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: الإسماعيلي سيعود لمكانته الطبيعية، لكننا بحاجة إلى إعادة فتح القيد وتدعيم المراكز، يجب إنهاء الأزمات لتقديم كرة حلوة، اللاعبون الآن لديهم روح لم تكن موجودة منذ وقت طويل.

أضاف: صالح جمعة من اللاعبين المميزين جداً، الأهلي بكل قدراته لم يتمكن من السيطرة على صالح جمعة، رغم أنه كان قادراً على تعويض غياب عبد الله السعيد، صالح جمعة مقصر في حق نفسه، ووزنه زائد، وحتى عندما يشارك في الوقت الحالي يحدث الفارق، لو عاد إلى مستواه سيكون مفيد جداً للنادي، أما باسم مرسي وحمدي النقاز لا أرى أنهما إضافة للإسماعيلي منذ الانضمام للنادي.

واصل: الإسماعيلي برازيل مصر أداء وكل حاجة لكن النواحي المادية تسيطر على الجانب الكروي كله، النادي موقوف بسبب الغرامات، وأنا في ضهر إيهاب جلال، عندنا 3 أو 4 لاعبين مميزين من الناشئين، وكان صعب أي مدرب يغامر ويطلع ناشئين، والأمور الآن أصبحت أكثر انضباطاً دون مجاملات في الناشئين.

أكمل: كان في مجاملات سابقة في الإسماعيلي خاصة من مدير التعاقدات، وخاصة في قطاع الناشئين، كل هذا لم يعد موجود الآن، الهدف من قطاع الناشئين هو إخراج لاعب للفريق الأول، والقطاع تحسن كثيراً في الفترة الأخيرة.

واختتم: تغيير المدرب طبيعي يؤثر على الفريق، يجب أن يستقر المدرب مع الفريق موسم كامل، إيهاب جلال مستقر الآن مع الفريق، حتى في مباراة الأهلي كان الأداء مميز جداً، وأؤيد استمرار إيهاب جلال مع الإسماعيلي.