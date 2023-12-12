شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وأرسنال بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من الغياب عن مباراة ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم افريقيا .
وتمنح لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منتخب مصر الحق في استدعاء المحترفين قبل بطولة أمم أفريقيا بـ14 يوما، وينطلق معسكر الإستعداد لبطولة أمم افريقيا يوم 3 يناير المقبل.
ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.
وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.
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