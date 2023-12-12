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محمد صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وأرسنال بسبب أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من الغياب عن مباراة ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم افريقيا .

وتمنح لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منتخب مصر الحق في استدعاء المحترفين قبل بطولة أمم أفريقيا بـ14 يوما، وينطلق معسكر الإستعداد لبطولة أمم افريقيا يوم 3 يناير المقبل.

وحسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

 

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لـ منتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

 

ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.

وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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