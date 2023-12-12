شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو يدرس سيراميكا بالفيديو قبل مواجهة الخميس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي فورموسينيو، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وأخرها مواجهة إنبي والتي انتهت بفوز أبناء أيمن الرمادي على الفريق البترولي برباعية مقابل هدفين، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وتقام مباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا، الخميس المقبل، بالجولة التاسعة من الدوري، ويبحث أبناء فورموسينيو عن استعادة الانتصارات المحلية واستعادة المركز الرابع في جدول المسابقة، بعدما تراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وكان مودرن فيوتشر قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية بالجولة السابعة من الدوري، عندما خسر أمام الزمالك بهدفين نظيفين، ويحتل مودرن فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر ترتيبات سفر الفريق إلى الإمارات استعداداً للمشاركة في كأس السوبر المصري، المقرر انطلاقها 25 ديسمبر الجاري، ويلتقي مودرن فيوتشر مع بيراميدز في مواجهة نصف النهائي بالبطولة، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وهي، الأهلي بطل الدوري والكأس، بيراميدز وصيف الكأس والدوري، سيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإمارات عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا في الدوري والتي تقام يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، بمنافسات دوري NILE، وكانت مواجهة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.