شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلى تستفسر عن دور المعد النفسى لتحديد مصيره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستفسرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من الجهاز الفني عن دور الدكتور أحمد أبو الوفا المُعد النفسي للفريق بعدما رآت اللجنة أن الفريق شهد على مدار الفترة الماضية أزمات اختفى خلالها دور المعد النفسي .

وترغب لجنة التخطيط بالإتفاق مع مسئولو النادي في تحديد دور المعد النفسي للأهلي خاصة وأن الفريق لم يستفد منه بشكل قوي الفترة الماضية .

ويواجه الأهلي حالة من التراجع في الأداء والنتائج هذا الموسم فالفريق فاز في مباراة واحدة أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا في حين تعادل في مباريات كثيرة محلياً وأفريقياً ، حيث تعادل أمام سيمبا التنزاني وصن دوانز الجنوب أفريقي ببطولة الدوري الأفريقي ثم التعادل أمام الجونة وسموحة بالدوري الممتاز وأمام يانج أفريكانز وشباب بلوزداد في دوري ابطال أفريقيا.

تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الأخيرة كشفت عن معاناة الفريق من أزمة ثقة تتعلق بظاهرة إهدار الفرص التي يعاني منها الفريق مؤخراً بشكل واضح وهو ما يتطلب مجهود نفسي مع اللاعبين الأمر الذي فتح باب التساؤلات أمام دور المعد النفسي للفريق.

ويتطلع الأهلي لتوفير جميع الأجواء الفنية والنفسية في الفريق من أجل استعادة النتائج القوية بعد التراجع الأخير خاصة وأن المارد الأحمر يستعد لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الليلة في السعودية بمواجهة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة أولى مبارياته بمونديال الأندية أمام الفائز من مواجهة الليلة بين إتحاد جدة وأوكلاند سيتي.