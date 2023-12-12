شكرا لقرائتكم خبر عن الونش خارج حسابات الزمالك امام المصرى وساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال في مباراتى المصرى و ساجرادا المقبلتين في مسابقتى الدورى و الكونفدرالية على الترتيب.

جاء خروجه من حسابات الجهاز الفني ، خاصة وأن اللاعب عائد من الإصابة، و فضل معتمد جمال إراحة اللاعب و عودته تدريجيا للمشاركة مع الفريق، على أن يتم خوضه مباريات ودية قبل العودة رسميا للمشاركة في المباريات، حيث يتم مشاركته بعد معسكر الفريق المقرر له يناير المقبل بالامارات.

وفضل المدير الفني عدم مشاركة اللاعب في المباراتين المقبلتين تجنبا لتكرر إصابته مرة أخرى، خاصة وأن اللاعب من الأعمدة الأساسية بالفريق.

وعاد محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق أمس الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.

وجاءت مشاركة الونش بعد غياب استمر 212 يوماً، حيث كان آخر ظهور له فى مباريات الفريق أمام الإسماعيلى بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، أي 6 أشهر و 4 أسابيع، لم يشارك فى التدريبات أو المباريات، حيث تعرض للإصابة فى المباراة، وغادر الملعب فى الشوط الثانى للقاء الذى انتهى بفوز الإسماعيلى 2/1.