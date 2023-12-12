شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يعاين ملعب تدريب الأهلي فى السعودية استعداداً لمونديال الأندية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي على معاينة ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يخوض عليه الفريق تدريباته استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة سمير عدلي، المدير الاداري وماهر عبدالعزيز الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض المران الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت مصر.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مساعديه الثلاثة في الجهاز الفني، كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى النيوزلندي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويرغب كولر فى التعرف على منافسه القادم فى مستهل رحلته بالمونديال، حيث يلاقى الأهلى الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية للمارد الأحمر في مونديال الأندية.



بيبو يعاين



خالد بيبو يعاين ملعب المباراة



خالد بيبو يعاين