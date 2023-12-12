شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة معجزة الطاولة تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى والمنتخب المصرى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها السادس عشر، حيث إنها من مواليد 12 ديسمبر عام 2007.

وتٌعد هنا جودة معجزة فى مجالها، وأنها رغم سنها الصغير خلال السنوات الماضية، و حتى الساعات القليلة الماضية، تسطر اسمها بحروف من ذهب فى صفحات تاريخ اللعبة ، لما حققته من بطولات وألقاب يصعب على غيرها تحقيقه ممن يكبرونها سنا.

هنا جودة حققت الميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى المختلط فى بطولة العالم بتونس العام الماضى ، كما أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة بعد أن صعدت لنهائي بطولة افريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي لتكون اصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.

هنا جودة تصدرت التصنيف العالمى لتنس الطاولة اكثر من مرة ، فى المراحل السنية تحت 15و 17 و 19 عاما، وعلى مستوى السيدات احتلت لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 29 فى التصنيف العالمى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للعبة ، فى فئة السيدات.