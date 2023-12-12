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نتائج مميزة لفرق المقاولون في كرة اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر المقاولون العرب  على مركز شباب الجزيرة مواليد 2009 بنتيجة 57/41 في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة.
 


فيما فاز فريق المقاولون على الجزيرة بنتيجة 42/38 ذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية لليد.
ويقود الفرق ك / حازم حجاج - ك / كريم فرج- ك / شادي- مدير فني ك / عادل محمود.

 

المقاولون يهزم بتروسبورت


بينما أنتصر فريق نادي المقاولون العرب لكرة اليد على نادي القطامية بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمواليد 2011، بنتيجة 19/55 والتي جمعت بينهما على ملاعب النادي، وشهد اللقاء تألق الذئاب، ونجحوا في الصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية.
يدرب الفريق كابتن / فضل الله معتصم، ومدير فني كابتن / عادل محمود.


 

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