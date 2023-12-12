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محمد صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2023

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت القائمة النهائية لجوائز دبي جلوب سوكر 2023، والمقدمة من مجلس دبي الرياضي، تواجد النجم الدولي محمد صلاح نجم الإنجليزي.

تواجد النجم الدولي محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزتين من جوائز جلوب سوكر لعام 2023.

ينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم مع كل من فيكتور أوسيمين–  كريم بنزيما – إيرلينج هالاند – ليونيل – بيرناردو سيلفا –  جود بيلينجهام – كيفين دي بروين – كيليان مبابي.

كما ترشح محمد صلاح جائزة الأكثر جماهيرية، والتي ضمت معه جود بيلينجهام ليونيل ميسي – دي سيلفا جونيور – محمد صلاح – كريستيانو رونالدو.

وكان محمد صلاح حصد جائزة "تيك توك" لأفضل لاعب في العالم في حفل جوائز جلوب سوكر في العام الماضي.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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