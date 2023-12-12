فضيحة في تركيا.. رئيس نادي يعتدي بالضرب على حكم.. وأردوغان يتدخل.. والشرطة تضبط المعتدي

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الملاعب التركية فضيحة كبيرة بعد اعتداء فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو بالضرب على خليل أوموت ميلير حكم مباراة فريقه ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور، أمس التي انتهت بالتعادل (1-1) في المرحلة الـ15 للمسابقة.

من جانبه، أعلن الاتحاد التركى لكرة القدم، تأجيل منافسات مسابقة الدورى التركي لأجل غير مسمى بعد تلواقعة.

ونشر الاتحاد التركى بيانا أدان فيه رئيس النادى وجاء فيه: "التصريحات غير المسؤولة لرؤساء الأندية والمديرين الفنيين والمدربين والمعلقين التلفزيونيين التي استهدفت الحكام مهدت الطريق لهذا الهجوم.. وبالتنسيق مع الحكومة، بدأ تنفيذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم غير الإنساني، ستتم معاقبة النادي المسؤول ورئيسه ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا ميلير بأشد العقوبات".

وتابع: "بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تم تأجيل المنافسات في جميع الدوريات لأجل غير مسمى".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "أكسام" التركية أن رئيس الدولة رجب طيب أردوغان تدخل في الحادث وأجرى اتصالا هاتفيا بالحكم الذى تم حجزه في إحدى المستشفيات وقام بزيارته وزير الرياضة.

وفي ذات السياق كشفت تقارير صحفية أن الشرطة ألقت القبض على فاروق كوكا رئيس النادى واثنين آخرين لبدء التحقيقات وتوقيع العقوبات على الجناة.