الامارات | بعد الاعتداء على حكم دولي.. تأجيل مباريات الدوري التركي حتى إشعار آخر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي، تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة ضرب الحكم الدولي خليل أوموت ملر مع نهاية مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور بالدوري المحلي.

وأدان بويوك أكشي في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، الاعتداء بالضرب على ملر من قِبل رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق قوجة وبعض لاعبي الفريق.

وقال في هذا السياق: "ندين بشدة الاعتداء غير الإنساني والخسيس على الحكم خليل أوموت ملر. نتابع حالته الصحية عن كثب ونتمنى له الشفاء العاجل".

وأردف: "كل من استهدف الحكّام وشجع على ارتكاب الجرائم ضدهم فهو شريك في هذه الاعتداء البشع".

من جانبه أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حادثة الاعتداء على ملر عبر منشور على منصة إكس.

وقال أردوغان: "أدين الاعتداء بالضرب على الحكم خليل أوموت ملر بعد مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل. الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدًا بوقوع أعمال عنف في الرياضة التركية".

من جانبه، أدان وزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باك، الحادثة قائلا: "أدين بشدة الاعتداء على الحكم خليل أوموت ملر في نهاية مباراة أنقرةغوجو وريزة سبور. لا نريد أن نرى هذه الصور في ملاعبنا، والتي لا تتناسب مع روح الرياضة وكرة القدم التركية".

كما أدانت غالبية الأندية التركية والشخصيات الرياضية البارزة الاعتداء على الحكم الدولي ملر، وطالبوا بمحاسبة المعتدين.

وتم توقيف رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق قوجة و5 أشخاص آخرين على خلفية الحادثة، وإحالتهم إلى القضاء.