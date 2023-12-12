طائرة المقاولون يهزم بنها في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون للكرة الطائرة لتحت ١٧ عاما على فريق بنها بملعبه بنتيجة ٣ / ١ وذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية 2006.





تشكيل الجهاز الفني:



المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق كابتن/ أحمد عبد الخالق

إداري ك حسام الدين محمد.

في سياق آخر، أنتصر المقاولون العرب على مركز شباب الجزيرة مواليد 2009 بنتيجة 57/41 في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة.

فيما فاز فريق المقاولون على الجزيرة بنتيجة 42/38 ذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية لليد.

ويقود الفرق ك / حازم حجاج - ك / كريم فرج- ك / شادي- مدير فني ك / عادل محمود.



المقاولون يهزم بتروسبورت

بينما أنتصر فريق نادي المقاولون العرب لكرة اليد على نادي القطامية بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمواليد 2011، بنتيجة 19/55 والتي جمعت بينهما على ملاعب النادي، وشهد اللقاء تألق الذئاب، ونجحوا في الصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية.

يدرب الفريق كابتن / فضل الله معتصم، ومدير فني كابتن / عادل محمود.

