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طائرة المقاولون يهزم بنها في بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز  فريق المقاولون للكرة الطائرة  لتحت ١٧ عاما  على فريق بنها بملعبه بنتيجة ٣ / ١ وذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية 2006.
 


تشكيل الجهاز الفني:


المدير الفني كابتن/ أحمد جوده 
مدرب الفريق  كابتن/ أحمد عبد الخالق 
إداري ك حسام الدين محمد.

في سياق آخر، أنتصر المقاولون العرب  على مركز شباب الجزيرة مواليد 2009 بنتيجة 57/41 في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة. 

فيما فاز فريق المقاولون على الجزيرة بنتيجة 42/38 ذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية لليد.
ويقود الفرق ك / حازم حجاج - ك / كريم فرج- ك / شادي- مدير فني ك / عادل محمود. 
 

المقاولون يهزم بتروسبورت

بينما أنتصر فريق نادي المقاولون العرب لكرة اليد على نادي القطامية بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمواليد 2011، بنتيجة 19/55 والتي جمعت بينهما على ملاعب النادي، وشهد اللقاء تألق الذئاب، ونجحوا في الصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية.
يدرب الفريق كابتن / فضل الله معتصم، ومدير فني كابتن / عادل محمود.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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