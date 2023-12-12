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تشافي يتراجع ويضم ثلاثي برشلونة لقائمة رويال أنتويرب البلجيكي بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز مدرب  عن قائمة البارسا لمباراة رويال أنتويرب البلجيكي المقرر لها مساء الغد في الجولة الأخيرة من دور مجموعات .

وكان تشافي قرر استبعاد ثلاثي الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي – الأوروجوياني رونالد أراوخو – الألماني إلكاي جوندوجان للراحة، قبل ان يعدل عن قراره، ويعلن قائمة جديدة صباح اليوم.

كما أضاف تشافي القائمة روميو وألاركون، وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:
روميو – سيرجيو روبيرتو – جوندوجان – كوندي – استرالاجا – لامين يامال – ألاركون – كاسادو – كوشين – فيرمين – كوبارسي – مارك جويو – أليكس جاريدو – هيكتور فورت- جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – فيران توريس – بيدري – ليفاندوفسكي – رافينها – إينياكي بينيا – جواو فيلكس – كريستينسن.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 12 نقطة ليصبح بحاجة للفوز أو التعادل غدًا من أجل ضمان الصعود في صدارة المجموعة وهو يواجه انتويرب الذي فشل في حصد نقاط ليتذيل التريب بدون اي نقطة. 
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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