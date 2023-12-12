بعد ١٨ عاما.. كيف كانت مشاركة الاتحاد الأولى في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد السعودي لبدء مشاركته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق في مدينة جدة السعودية مساء اليوم، حيث يلتقي فريق النمور مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح النسخ الحالية.

وتتجه أنظار محبي كرة القدم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمثل فريق اتحاد جدة دولة السعودية كونها البلد المستضيفة للبطولة وبصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بينما يشارك أوكلاند سيتي بصفته بطل قارة أوقيانوسيا.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

كيف كانت مشاركة الاتحاد الأولى في مونديال الأندية :

تأهل الاتحاد لبطولة كأس العالم للأندية 2005 في اليابان بعد أن تمكن من التفوق على العين الإماراتي في نهائي بطولة دوري أبطال اسيا في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة أكمل بها النمور مهمتهم بالفوز على للعين 4-2 والحفاظ على اللقب وشد الرحال إلى اليابان.

ابتدأ الاتحاد مشواره في البطولة أمام نادي الأهلي المصري وكانت البداية بـ3 لاعبين أجانب بشكل فعلي، وهم تشيكو ومحمد كالون وجوب.

واجه الاتحاد الاهلي المصري حينها وهو يعيش سنوات تاريخية وكان يملك في صفوفه عديد الاساطير، كانت تشكيلة الأهلي تضم لاعبين مثل عصام الحضري ابو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات وغيرهم من الاعبين الرائعين.

وحقق فريق الاتحاد الفوز في المباراة بهدف دون رد على جيل الأهلي المصري التاريخي وأساطيره الذين لم يستطيعوا ايقاف نمور جدة، وتوجه الفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لمواجهة فريق ساو باولو البرازيلي.

خسر الاتحاد على يد ساوباولو في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2، وشهد اللقاء خطأ تحكيمي فادح من الحكم تسبب في حرمان الاتحاد من ضربة جزاء بعد لمسة يد واضحة على الفريق البرازيلي، وقرر الاتحاد الدولي بعدها استبعاد الحكم من البطولة بسبب خطأه وتوجهت النمور بعدها لمواجهة فريق سابريسا الكوستاريكي.

قاتل الاتحاد في تلك المباراة بقوة على الرغم من الهزيمة والخروج قدم أداءً ممتازًا أمام أحد أقوى الفرق اللاتينية.

توجه الاتحاد بعد ذلك لملاقاة نادي سابريسا الكوستاريكي لمحاولة الخروج بالمركز الثالث في البطولة، وشهدت المباراة تقديم الاتحاد مستوى رائع قبل أن يتعرض الفريق لإنهيار غريب في الخمس دقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

انتهت مشاركة الاتحاد في البطولة و حقق الفريق المركز الرابع وأنهى نور البطولة كثاني هدافيها وقدم الفريق مردودًا رائعًا وأداء مميزًا أمام أعظم فريق أفريقي وأمام أحد أقوى أجيال ساو باولو واستطاع أن يحصل على المركز الرابع.