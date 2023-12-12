رئيس رابطه مشجعى الاهلى من ذوى الهمم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - قام اليوم "رضا ثابت " الشهير ب " رضا أهلى " رئيس مشجعى النادى الأهلى بمطروح بالادلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة الصنائع بالكيلو واحد بمرسى مطروح

حيث استقبله مندوبين اللجنه بحفاوة وترحيب مختلطه بالدعاية الكرويه مابين مؤيدى الأهلى والزمالك حيث أن " رضا من ذوى الهمم ولكنه اشهر المشجعين المتعصبين للنادى الأهلى وله شعبيه كرويه كبيرة بين الكبار والأطفال فى محافظة مطروح

وعن تجربته فى التصويت تحدث كبير مشجعى النادى الأهلى أنه حرص على القيام بدوره فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية لانه يمثل فئة أساسية ومهمة فى الشعب المصرى وهم فئة ذوى الهمم

مضيفا أنه أتى للجنه رغبة منه فى استكمال مسيرة الانجازات التى حظى بها ذوى الهمم متمثلة فى وجود عيد خاصة بذوى الهمم يتم الاحتفال به سنويا وبطاقة كارت الخدمات المتكامله وتوظيف نسبة ال ٥٪ وتيسير إجراءات الحصول على سيارة المعاقين والاهتمام بإبطال الرياضة والمتميزين فى مختلف المجالات من ذوى الهمم وتخصيص حصه لهم فى مقاعد المبرلمان المصرى .

وأشاد "رضا" بمستوى الخدمة والتسهيلات المتوفرة فى اللجان الانتخابية الخاصة بذوى الهمم وتعاون أفراد الشرطة والمنظمين معهم للوصول إلى اللجنة والأدلاء بصوته

يذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩ مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح.

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