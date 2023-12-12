أوكلاند سيتي..الأكثر مشاركةً في المباريات الافتتاحية بمونديال الأندية بسجل سلبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أوكلاند سيتي للخوض المباراة الافتتاحية العاشرة له في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها السعودية.

تعتبر تلك المرة الحادية عشر التي يتأهل فيها أوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا لبطولة كأس العالم للأندية.



يستعد أوكلاند سيتي لمواجهة اتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية على

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أوكلاند سيتي



كانت مشاركة أوكلاند سيتي الأولى في نسخة 2006 أمام الأهلي لكنه خسر بهدفين نظيفين، قبل أن يعود من جديد في عام 2009، لكنه نجح في تلك المرة الانتصار على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر في الدور الذي يليه أمام أتلانتي المكسيكي بثلاثية نظيفة، لكنه في النهاية حصد المركز الخامس بعد الانتصار على مازيمبي الكونغولي بثلاث أهداف لهدفين.

عاد أوكلاند سيتي في نسخة 2011، لكن خسر في المباراة الافتتاحية أمام يد كاشيوا ريسول الياباني بهدفين نظيفين، بعدها تأهل في النسخة التالية 2012، وخسر أيضًا أمام سانفريس هيروشيما الياباني بهدف نظيف، ولم تختلف مشاركته في نسخة 2013 بعدما سقط أمام الرجاء المغربي بهدفين لهدف وودع البطولة.

بعدها شارك أوكلاند سيتي في مونديال الأندية لعام 2014، والتي تعتبر أفضل مشاركة له، بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية، بعدما فاز في مباراته الأفتتاحية لثاني مرة في تاريخه، على المغرب التطواني، قبل أن يكرر فوزه على وفاق سطيف الجزائري في ربع النهائي، ليتأهل إلى دور نصف النهائي، ويخسر أمام سان لورنزو الأرجنتيني بنتيجة 2-1، قبل أن يلعب مباراة تحديد أصحاب المركز الثالث والرابع، ويفوز على سان لورنزو الأرجنتيني.

وفي نسخة 2015 شارك أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لكنه خسر امام فريق سانفريس هيروشيما الياباني بهدفين نظيفين، ولم تختلف مشاركته في مونديال الأندية 2016 وخسر أمام كاشيما انتلرز بهدفين لهدف.



كما خسر أوكلاند سيتي أمام الجزيرة الإماراتي بهدف نظيف في نسخة 2017، بعدها غاب الفريق النيوزيلاندي عن المشاركة في نسخ 2018، و2019، قبل أن يعود في نسخة 2020 لكنه أعتذر عن المشاركة في المونديال بعد تأهله بسبب الكورونا، واحتسب اللقاء لصالح الدحيل القطري بالإنتصار بثلاث أهداف نظيفة.



وكانت مشاركة الأخيرة في النسخة الماضية 2022، لكنه خسر أمام الأهلي بثلاث أهداف نظيفة ليودع البطولة مبكرا كالعادة.