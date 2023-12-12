موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة في بطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري نايل المصري.

ويستعد الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لخوض مواجهة مهمة ضد المصري البورسعيدي باحثًا عن رابع انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

بينما يدخل المصري المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على فريق إنبي، في الجولة السابقة، حيث يسعى الفريق البورسعيدي لاستمرار صحوته وخطف النقاط الثلاثة للمباراة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادم ضد المصري :

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على ساجرادا

قررت إدارة نادي الزمالك صرف مكافآه فوز الفريق الأول لكرة القدم على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السلام يوم السبت الماضي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل ساجرادا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وكان الزمالك نجح في الانتصار على أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، بعدما فاز على الأول بهدف نظيف، فيما انتصر على الفريق الغيني برباعية نظيفة، ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر مجموعته بـ9 نقاط.