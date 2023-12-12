شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور مصطفى شلبى فى التدريبات الجماعية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مصطفى شلبى لاعب فرق الزمالك من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية و المباريات مع فريقه، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

ويعانى مصطفى شلبى من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق ، ومن المقرر أن يعود مصطفى شلبى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك وفقا لتصريحات معتمد جمال المدير الفنى للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

قال مصطفى شلبى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه لا يعانى من أي كسور في القدم، مؤكداً أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق يتابع حالته باستمرار، نافياً ما تردد عن خضوعه لفحوصات تحت إشراف طبيب آخر خارج النادى.

وأضاف شلبى خلال "استورى" إنستجرام: "أولا كل الأخبار المتداولة عن خضوعى لفحوصات طبية خارج النادى ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك أخبار غير صحيحة، وأتابع البرنامج التأهيلى والعلاجى الخاص بإصابتى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، الذى يعمل معى منذ تعرضى للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة".

تابع: "حتى في الإصابة الأولى التي تعرضت لها في وقت سابق وتماثلت بعدها للشفاء بشكل تام ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة، خضعت لأشعة جديدة منذ يومين، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجى والمتابعة الخاصة بإصابتى في الفترة الحالية أقوم بتنفيذ البرنامج العلاجى الخاص بى يومياً داخل نادى الزمالك، وللتوضيح لا أعانى من أي كسور في القدم كما تردد".