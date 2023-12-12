شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثلاثى الزمالك "فتوح والزنازي وصبحي" من المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقف اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي من المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة، عقب انتهاء فترة الإيقاف وعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، إن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يستبعد الاعتماد علي اي لاعب من اللاعبين الثلاثة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلي إن عودتهم للتدريبات الجماعية امر طبيعي بعد انتهاء عقوبة الايقاف، مشيرًا إلي أن العودة للتدريبات لا يعني عودتهم للمشاركة.

وانتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت عصر أمس، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، فى أعقاب مغادرة اللاعبين معسكر الفريق قبل لقاء زد فى مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف، ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجاً تدريبياً خاصاً للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.