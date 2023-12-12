شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يجرى جلسة تصوير للاعبى الأهلي غداً قبل بدء منافساته بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق صباح غد الأربعاء ، ويحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.

ويخوض الأهلي أول مران له بالسعودية في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها مساء اليوم ،الثلاثاء.

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية 23 لاعباً ، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.