اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الخميس المقبل مباريات الاسبوع التاسع لمسابقة ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى .

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري 
 

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا

مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصري × الزمالك - 7 مساء

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية × سموحة - 4 مساء

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء

فاركو × زد - 6 مساء

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي × الإسماعيلي - 7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا