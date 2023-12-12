شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الخميس المقبل مباريات الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية. مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الخميس 14 ديسمبر 2023 البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء المصري × الزمالك - 7 مساء الجمعة 15 ديسمبر 2023 الداخلية × سموحة - 4 مساء طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء فاركو × زد - 6 مساء السبت 16 ديسمبر 2023 إنبي × الإسماعيلي - 7 مساء القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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