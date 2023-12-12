شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يهنئون تاو وكهربا بعد الفوز بجائزتى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي على تهنئة بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا ثنائي الفريق، بعد حصولهما على جائزتين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وحصل بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023، بينما نال محمود كهربا جائزة أفضل هدف، الذي سجله في شباك الهلال السوداني بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية.

وكان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد حضر حفل «كاف» بالمغرب، وتسلم الجوائز التي حصل عليها الأهلي، حيث حصد جائزة النادي الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023، كما تسلم قنديل جائزتي بيرسي تاو ومحمود كهربا اللذين يوجدان حاليًّا مع بعثة الأهلي في السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندي

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية 23 لاعباً ، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر ضم الخماسي ، محمود متولي وصلاح محسن وكريم نيدفيد والثنائي الشاب محمد زعلوك ومصطفى مخلوف لقائمة الأهلي فى السعودية، رغم عدم قيد اللاعبين الخمسة فى القائمة النهائية بكأس العالم للأندية وذلك تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارت للمشاركة في بطولة السوبر المصري. وخرج أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو كريستو من بعثة الأهلي التي وصلت السعودية مساء أمس ، الأثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة فالجهاز الفني كان قد قرر ضمّهما لرحلة السعودية تحسباً لسفر الفريق من المملكة للأمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري قبل أن يتعرض الثنائي للأصابة ويستبدلهما الجهاز الفني بالثنائي محمود متولي ومصطفى مخلوف. كشفت الأشعة التي أجراها ثنائي الأهلي ، أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" عن إصابتهما في العضلة الخلفية بعد تعرضهما للإصابة في مران الفريق مساء السبت الماضي ، وأكدت الأشعة أن أحمد عبد القادر يُعاني من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج مدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أسابيع للتعافي من الإصابة ، فيما يعاني كريستو من شد في الخلفية ويحتاج فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

ويستهل الأهلي مشواره في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى المقرر لها الثامنة اليوم بتوقيت القاهرة .