شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الزمالك.

وبدأ الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، رحلة استكشاف نقاط القوة والضعف لدى نادي الزمالك، من خلال مراجعة المباريات السابقة للفريق الأبيض، وآخرها مواجهة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

واطمأن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة بالفريق، وذلك بعد اللقاء الودي الأخير الذي خاضه الفريق البورسعيدي باستاد الكلية الحربية أمام نظيره المرج، والذي شهد فوز المصري بتسعة أهداف نظيفة، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك.

وشهد لقاء المصري الودي أمام المرج عودة فرانك إيتوجا للمشاركة والتهديف وكذا الاطمئنان على باهر المحمدى وإيزى إيمكا، والتأكد من جاهزية الثلاثي للقاء الزمالك المقرر إقامته الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دوري NILe.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.