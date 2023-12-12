رئيس نادي 6 أكتوبر واتحاد الكيك بوكسينج يشاركان فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتورعبد اللطيف صبحي رئيس نادي اكتوبرعلى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإحدى لجان دائرة الدقي، ووقف محرم فى طوابير الانتخابات للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

وطالب رئيس نادي أكتوبر جموع الشعب المصري بالنزول والمشاركة في هذا العُرس الكبير الذى يشهد حضور جميع فئات وطبقات الشعب، ما يؤكد الوعي التام من الجميع بالمشاركة فى عملية بناء الدولة المصرية ودعم مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد فى مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أدلى محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسينج بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين على التصويت في الانتخابات ، وحرص كابتن محمد صبيح على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية الحالية والمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي الغير مسبوق الذي تشهده الدولة المصرية.

وأعرب عن سعادته بالتوافد الكبير للشعب المصري في المشاركة في العملية الانتخابية والوعي الكبير لدى الشعب المصري بجانب التجهيزات والتنظيم المشرف في اللجان الانتخابية والذي يعبر عن الحالة الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا.

وحث رئيس اتحاد الكيك بوكسينج الجميع على ضرورة المشاركة فى هذا العرس الانتخابى الديمقراطى الرائع الذى يعكس الوجه الحضارى لبلدنا والنزول وممارسة الحق الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية.

كما حرص أعضاء اتحاد الكيك بوكسينج وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.