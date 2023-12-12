شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل مروان حمدى عن المصرى مجاناً فى يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري التراجع عن استبعاد مروان حمدي من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد قرار إيقاف اللاعب واستبعاده منذ مباراة بيراميدز في الدورى بسبب سلوكه تجاه جماهير الفريق البورسعيدي.

ويأتي قرار المصري تحسباً لتقدم اللاعب بشكوى للفيفا بسبب استبعاده المستمر من التدريبات الجماعية وكذلك المباريات، وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتسود حالة من الترقب لدى إدارة المصري من موقف اللاعب خاصة في ظل عدم وجود عروض رسمية لرحيل مروان حمدي في يناير وهو ما يفتح الباب أمام الرحيل المجاني لهاجم المصري مع استمرار إيقافه واستبعاده من خوض المباريات.

وكشف مصدر مقرب من مروان حمدي، مهاجم النادي المصري، عن مستجدات وضع اللاعب مع النادى بعدما استقر المصرى على عودة اللاعب إلى التدريبات.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن قرار عودة اللاعب للتدريبات هو قرار مجلس إدارة النادي، واللاعب يترقب تحديد مصيره مع المصري فى يناير المقبل، بعدما أعلن مسؤولو النادى عرض مروان للبيع فى الانتقالات الشتوية.

وقرر مروان حمدى، مهاجم النادى المصرى، خوض مرحلة إعداد بصالة الجيم وذلك للحفاظ على لياقته البدنية وذلك فى ظل استبعاد اللاعب من تدريبات المصرى بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع بسبب سلوكه تجاه جماهير بورسعيد، واستعان مروان حمدى بمدرب اللياقة البدنية للمنتخب الوطنى، عبد الرحمن عيسى.

واشترط مجلس إدارة النادى المصرى ألا يقل عرض بيع مروان حمدى مهاجم الفريق فى يناير المقبل عن 23 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب انضم إلى المصرى الموسم الماضى بنفس القيمة المادية قادماً من الزمالك.