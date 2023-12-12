7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الاخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها حقيقة هروب عبد القادر و كريستو من بعثة الاهلى، مخروج الونش من حسابات الزمالك فى مباراتى المصرى و ساجرادا

محمد صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وأرسنال بسبب أمم أفريقيا

اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من الغياب عن مباراة ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم افريقيا .

بدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب التجهيز والاستعداد لمعسكر الفريق، المقرر أن يقام فى الإمارات الشهر المقبل، ويشارك على هامش المعسكر فى دورة ودية لاستغلال فترة التوقف الدولى التى يخوض فيها منتخبنا الوطنى منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

حقيقة هروب أحمد عبد القادر وكريستو من بعثة الأهلى فى مونديال الأندية

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، موقف اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي من المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة، عقب انتهاء فترة الإيقاف وعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.