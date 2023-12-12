7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الاخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها حقيقة هروب عبد القادر و كريستو من بعثة الاهلى، مخروج الونش من حسابات الزمالك فى مباراتى المصرى و ساجرادا
محمد صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وأرسنال بسبب أمم أفريقيا
اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من الغياب عن مباراة ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم افريقيا .
حقيقة هروب أحمد عبد القادر وكريستو من بعثة الأهلى فى مونديال الأندية
خرج محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال في مباراتى المصرى و ساجرادا المقبلتين في مسابقتى الدورى و الكونفدرالية على الترتيب.
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