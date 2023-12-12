شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة معتمد جمال لثلاثى الزمالك فتوح وصبحى و الزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى و مصطفى الزنارى، فور انضمامهم للتدريبات الجماعية للفريق، بانتهاء الإيقاف الذى وقعه عليهم مجلس إدارة النادى، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى

وطلب معتمد جمال من الثلاثى فتوح وصبحى و الزنارى القيام بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية بعد أن كانوا بعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم موقف الثلاثى من المشاركة في المباريات من عدمه وفقا لقرار مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وانتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت أمس، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، فى أعقاب مغادرة اللاعبين معسكر الفريق قبل لقاء زد فى مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.