فيفا يختار عبد الحميد رضوان فى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالسعودية

القاهرة - سامية سيد -

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المصري عبد الحميد رضوان الحكم الدولي الأسبق باللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية والتى تنطلق في السعودية خلال الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر الجاري ويشارك فيها النادي الاهلي المصري.

عبد الحميد رضوان من أبرز حكام مصر وأفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي، وعمل سنوات طويلة فى اللجان المنظمة لبطولات الاتحادين الدولي والأفريقي وشارك في تنظيم العديد من البطولات العالمية إبرازها كاس العالم 2022في قطر وكاس العالم للسيدات التي اقيمت مؤخرا في نيوزيلندا واستراليا خلال شهر يوليو 2023، بخلاف كونه مراقبا للحكام فى كافة المباريات بالبطولات الأفريقية.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، النسخة 20 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى بمشاركة أبطال القارات الست، منهم الأهلى بطل أفريقيا، إضافة إلى اتحاد جدة "منظم البطولة"، بصفته بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في ضربة مونديال الأندية 2023، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة" فى مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي فى مونديال الأندية 2023، تذاع على قناة SSC1 HD.