شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب محمد حمدى زكى عن الطلائع فى مواجهة المقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى Nile.

وحقق طلائع الجيش الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، حيث افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق فى الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ويحتل الطلائع المركزالثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.