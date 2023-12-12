شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلم زى كأس العالم للأندية .. ويتحرك لخوض المران الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق.

وتحرك فريق الأهلي من فندق الاقامة لخوض مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية 23 لاعباً ، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر ضم الخماسي ، محمود متولي وصلاح محسن وكريم نيدفيد والثنائي الشاب محمد زعلوك ومصطفى مخلوف لقائمة الأهلي فى السعودية، رغم عدم قيد اللاعبين الخمسة فى القائمة النهائية بكأس العالم للأندية وذلك تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارت للمشاركة في بطولة السوبر المصري. وخرج أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو كريستو من بعثة الأهلي التي وصلت السعودية مساء أمس ، الأثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة فالجهاز الفني كان قد قرر ضمّهما لرحلة السعودية تحسباً لسفر الفريق من المملكة للأمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري قبل أن يتعرض الثنائي للأصابة ويستبدلهما الجهاز الفني بالثنائي محمود متولي ومصطفى مخلوف. كشفت الأشعة التي أجراها ثنائي الأهلي ، أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" عن إصابتهما في العضلة الخلفية بعد تعرضهما للإصابة في مران الفريق مساء السبت الماضي ، وأكدت الأشعة أن أحمد عبد القادر يُعاني من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج مدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أسابيع للتعافي من الإصابة ، فيما يعاني كريستو من شد في الخلفية ويحتاج فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

ويستهل الأهلي مشواره في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى المقرر لها الثامنة اليوم بتوقيت القاهرة .