شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعود الونش للمشاركة فى مباريات الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الزمالك أمس ظهور محمود حمدى الونش، في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ إصابته بالرباط الصليبى منذ شهر مايو الماضى.

نرصد في السطور التالية موعد عودة محمود الونش للمشاركة في مباريات الزمالك .

س: ما الإصابة التي عانى منها الونش خلال الفترة الماضية؟

ج: تعرض الونش لإصابة بالرباط الصليبى خلال شهر مايو الماضى، خلال شاركته مع الفريق في مباراة الاسماعيلى بالجولة السابعة و العشرون من بطولة الدورى

س: كم مدة تغيب الونش عن الملاعب؟

ج: استمر غياب الونش عن الملاعب لمدة 212 يوماً، حيث كان آخر ظهور له فى مباريات الفريق أمام الإسماعيلى بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، أي 6 أشهر و 4 أسابيع، لم يشارك فى التدريبات أو المباريات، حيث تعرض للإصابة فى المباراة، وغادر الملعب فى الشوط الثانى للقاء الذى انتهى بفوز الإسماعيلى 2/1.

س: ما مدى جاهزية الونش للمشاركة في المباريات؟

ج: الونش جاهز بنسبة 100%، ولديه حماس كبير للعودة في أقرب وقت للمشاركة مرة أخرى

س: ما موقف المدير الفني من عودة الونش للتدريبات الجماعية؟

ج: يرى معتمد جمال المدير الفني أن عودة الونش للمباريات يجب أن تكون تدريجية ، تجنبا لعودة الإصابة مرة أخرى.

س: هل سيشارك الونش في مباراة الزمالك القادمة أمام المصرى؟

ج: يرفض معتمد جمال المجازفة بالونش ، ويرى أن العودة يجب أن لا تكون في الوقت الحالي ، بل سيشارك في التوقيت المناسب.

س: كيف سيتم تجهيز الونش للمشاركة في المباريات؟

ج: من المقرر أن يتم خوض اللاعب مباريات ودية قبل العودة رسميا للمشاركة في المباريات، حيث يتم مشاركته بعد معسكر الفريق المقرر له يناير المقبل بالامارات.