شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشخيص إصابة عبد القادر وكريستو ومدة غيابهما عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأشعة التي أجراها ثنائي الأهلي ، أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" عن إصابتهما في العضلة الخلفية بعد تعرضهما للإصابة في مران الفريق مساء السبت الماضي.

وأكد الأشعة أن أحمد عبد القادر يُعاني من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج مدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أسابيع للتعافي من الإصابة ، فيما يعاني كريستو من شد في الخلفية ويحتاج فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وخرج عبد القادر وكريستو من بعثة الأهلي التي وصلت السعودية مساء أمس ، الأثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة فالجهاز الفني كان قد قرر ضمّهما لرحلة السعودية تحسباً لسفر الفريق من المملكة للأمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري قبل أن يتعرض الثنائي للأصابة ويستبدلهما الجهاز الفني بالثنائي محمود متولي ومصطفى مخلوف.

وأنضم متولي ومخلوف إلى الثلاثي صلاح محسن وكريم نيدفيد والمهاجم الشاب محمد زعوك لقائمة الأهلي فى السعودية، رغم عدم قيد اللاعبين الخمسة فى قائمة الفريق النهائية بكأس العالم للأندية، لكن تقرر ضمّهم تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارت للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية، كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وكلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مساعديه الثلاثة في الجهاز الفني، كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى النيوزلندي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.