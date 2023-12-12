شكرا لقرائتكم خبر عن التسديدات القريبة والعرضيات في تدريب حراس مرمي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، تضمنت التسديد من جميع الزوايا القريبة من المرمى، بالإضافة إلى التعامل المناسب مع العرضيات، وجوانب فنية أخرى.

وحرص محمد عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل أثناء التدريبات، وقام بتحفيزهم لبذل أقصى جهد والظهور بأفضل صورة.

كما خاض لاعبو الفريق الأول فقرة تدريبات خططية ، وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم.

وحرص معتمد جمال على إلقاء محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب تم خلالها منح بعض التعليمات الفنية بجانب تكليف البعض بأدوار خططية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.