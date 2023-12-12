شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: الأهلى لن يخذل جماهيره فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشاد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الاهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم على تذليل كافة العقبات أمام الفريق منذ وصوله مساء أمس الإثنين، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تحدث أمين صندوق النادي عن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي، وهو أمر ليس بجديد عليهم، حيث حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدو القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأشار المهندس خالد مرتجي إلى أن هناك حالة تركيز كبيرة لدى لاعبي الأهلي والجهاز الفني، وهناك إصرار من جانبهم على تقديم مستوى مميز يليق بالنادي وتاريخه خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وشدد مرتجي على أن مونديال الأندية سيكون نقطة الانطلاق لاستعادة المستوى المميز للفريق، وتحقيق المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالوقوف على منصات التتويج

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية 23 لاعباً ، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر ضم الخماسي ، محمود متولي وصلاح محسن وكريم نيدفيد والثنائي الشاب محمد زعلوك ومصطفى مخلوف لقائمة الأهلي فى السعودية، رغم عدم قيد اللاعبين الخمسة فى القائمة النهائية بكأس العالم للأندية وذلك تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارت للمشاركة في بطولة السوبر المصري. وخرج أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو كريستو من بعثة الأهلي التي وصلت السعودية مساء أمس ، الأثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة فالجهاز الفني كان قد قرر ضمّهما لرحلة السعودية تحسباً لسفر الفريق من المملكة للأمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري قبل أن يتعرض الثنائي للأصابة ويستبدلهما الجهاز الفني بالثنائي محمود متولي ومصطفى مخلوف. كشفت الأشعة التي أجراها ثنائي الأهلي ، أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" عن إصابتهما في العضلة الخلفية بعد تعرضهما للإصابة في مران الفريق مساء السبت الماضي ، وأكدت الأشعة أن أحمد عبد القادر يُعاني من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج مدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أسابيع للتعافي من الإصابة ، فيما يعاني كريستو من شد في الخلفية ويحتاج فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

ويستهل الأهلي مشواره في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى المقرر لها الثامنة اليوم بتوقيت القاهرة .