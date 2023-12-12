راليات صحراوية: العطية ينضم الى داسيا اعتباراً من عام 2024

الرياص - اسماء السيد - دكار: سينضمّ السائق القطري ناصر العطية، بطل رالي دكار خمس مرات، إلى فريق داسيا اعتباراً من عام 2024، حسب ما أفاد صانع السيارات الثلاثاء.

ويبدأ العطية مشواره بألوان فريق داسيا، أحد العلامات التجارية الفرعية للعملاق الفرنسي رينو، بخوضه التجارب خلف مقود السيارة عام 2024، قبل أن يخوض غمار رالي دكار وبطولة العالم للراليات الصحراوية (دبليو2 آر سي) اعتبارا من عام 2025، الى جانب الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات، والاسبانية كريستينا غوتييريس هيريرو، حسب ما أفاد بيان الشركة.

وأضاف "اعتبارا من العام 2024، ستقوم الطواقم الثلاثة باختبار نموذج أولي للعلامة التجارية، واختبار الوقود الاصطناعي على مسارات رالي المغرب. والهدف المشترك: الفوز برالي دكار".

وسيجلس إلى جانب العطية (52 عامًا) حامل لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة والمتوج هذا العام بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الـ 19 في مسيرته، ملاحه المعتاد الفرنسي ماتيو بوميل، علما أن الشراكة بينهما بدأت عام 2015.

وينافس العطية في نسخة 2024 من رالي دكار التي ستقام في الفترة من 5 إلى 19 كانون الثاني/يناير في المملكة العربية السعودية، خلف مقود برودرايف بعد سبعة مواسم قضاها مع فريق تويوتا غازو رايسينغ، حيث سيزامل لوب وملاحه البلجيكي فابيان لوركان.

ومنذ مشاركته الاولى في رالي دكار السنغال في عام 2014 حين احتل المركز العاشر على متن سيارة ميتسوبيتشي باجيرو، تمكن العطية من الفوز باللقب خمس مرات مع ثلاث علامات تجارية مختلفة، هي فولكسفاغن عام 2011، ميني (2015) وتويوتا (2019 و2022 و2023). كما خاض تجربتين مع فريقي بي أم دبليو وهامر.