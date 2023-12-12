الامارات | كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تنطلق الخميس في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غدٍ الخميس في ميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق لمسافة 400 متر بمشاركة دولية واسعة من جهات معنية بالصقور من أعضاء الاتحاد الدولي المؤسسين والرياضيين بواقع 15 فريقاً يمثلون 15 دولة.

وتُجرى غداً (الأربعاء) قرعة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بحضور ممثلي الفرق الدولية المشاركة، حيث سيعلن كل فريق عن التشكيل المعتمد الذي سيخوض به المنافسات بواقع أربعة صقور لكل أربعة صقارين، كما يسبق القرعة التدريب الرسمي بميدان الروية لجميع الفرق استعداداً لخوض منافسات الكأس.

وتضم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور: «فريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من مملكة البحرين، وفريق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من دولة الكويت، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح».

كما تشهد الكأس مشاركة الفرق الممثلة لكل من: الجمعية الأرجنتينية للصقور، والاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، والجمعية الإسبانية للصقور، وجمعية الصيد بالصقور من أوزبكستان، وجمعية كيلوميرو من تنزانيا، وصندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وجمعية القناص القطرية، وجمعية الصقور اليونانية، ومركز الحفاظ على الصقارة من الصين.

وتنطلق بعد غدٍ (الخميس) أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور تحت شعار «استدامة رياضة الصقور» بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين برياضات الصقور، وسيسمح الحدث للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة برياضة الصقور، وعرض ومناقشة إنجازات وتجارب الجهات المعنية للحفاظ على هذه الرياضة واستدامتها، إذ يوفر الحدث منصة فريدة لمناقشة الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على رياضة الصقور وتطويرها وتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الفهم الصحيح لنشاطات سباقات الصقور وأساليب ممارستها، حيث تتمثل رسالة الملتقى في تأسيس إطار عالمي لمناقشة كافة النظم التطويرية والتنموية والرياضية وخلق الشراكات بين مجتمع الصقارة بصورة تشكل تنافسية عالمية لرياضات وسباقات الصقور.