ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023، تقدم بوابة الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة اتحاد جدة السعودي و أوكلاند سيتي المقرر إقامتها في تمام الساعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ازداد عمليات البحث من جانب المواطنين عبر الدول العربية لمعرفة القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023 والتي ستنطلق ابتدءًا من اليوم، حيث تشارك في هذه البطولة العديد من الفرق الكبرى ومن بينها أكبر نادي في مصر الاهلي المنتخب المصري، حيث يمثل الاتحاد المملكة العربية السعودية المضيفة للبطولة، حيث أعلنت القناة الرياضية السعودية حصولها على حقوق بث المباراة على شاشتها حصرياً ومجاناً، ليتمكن الجميع من متابعة المباريات عبر تردد القمر الصناعي النايل سات، ومن خلال المقال سنعمل علي توفير كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعونا.

تنطلق افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية، بمباراة الاتحاد واوكلاند سيتي، وسيتم إقامة حفل افتتاح البطولة قبل بدء المباراة بنصف ساعة أي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وسيتم إقامة حفل غنائي بمشاركة بعض النجوم العالميين، ومن ثم سينطلق شوط المباراة الأول في الساعة التاسعة مساء بتوقيت جدة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ويسعى نادي اتحاد جدة بقيادة المدرب الأرجنتينى مارسيلو جاياردو، لتحقيق الفوز للتأهل ومواجهة النادي الأهلي في ربع النهائي وتقديم صورة مشرفة في البطولة الحالية.

وأوضح المدير الفني للاعبين أهمية استغلال عامل الأرض والجماهير ا لتحقيق إنجاز لافت في البطولة.

وفي المقابل يسعى نادي أوكلاند سيتى لتحقيق مشاركة مميزة في النسخة الحالية للمرة الحادية عشرة في تاريخه (رقم قياسى)، وكان أفضل مركز حققه من قبل الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مونديال 2014.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتقام المباراة الافتتاحية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حيث من المقرر أن يلعب فريق اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وسيطلق الحكم صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وتقام هذه المباراة على أراضي الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة، ومن المقرر أن تقام جميع المباريات على شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC، اليكم التردد:

تردد قناة ssc sport على النايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc الرياضية عربسات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات ssc بدر سات المجانية 2023