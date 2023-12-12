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الأهلي يخوض مرانه لخوض منافسات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مغادرة فندق الإقامة بمدينة الملك عبد الله بجدة، وذلك لخوض مرانه الأول في مدينة جدة.

يخوض الأهلي مرانه المسائي اليوم الثلاثاء، من أجل الاستعداد للمواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية .

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، مساء الأمس الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي استعداداته مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيلعب الأهلي أول مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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