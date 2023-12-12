انطلاق بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس 23 ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق يوم 23 ديسمبر الجارى منافسات النسخة الثالثة من بطولة النخبة العربية للتنس للرجال والتى ينظمها الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ احمد الجابر الصباح بالتعاون مع الاتحاد القطرى للعبة البيضاء.

تقام المنافسات على ملاعب مجمع خليفة الدولى للتنس والاسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

يشارك فى البطولة افضل 16 لاعبا عربيا وفقا لترتيبهم فى التصنيف العالمى للاعبى التنس لذا تنتظر ان تشهد منافسات قوية ومثيرة للغاية.

ويمثل مصر فى البطولة كل من النجمين محمد صفوت وكريم مأمون .

ويقوم بالاشراف على البطولة فنيا وتنظيميا امين سر الاتحاد العربى للتنس الدكتور عبدالله عبد العزيز وامين السر المساعد والسكرتير العام للاتحاد المصرى للتنس المهندس وليد سامى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة بالاتحاد القطرى للتنس .