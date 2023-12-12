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رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يُنهى الإجراءات الطبية في كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - قام الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة الطبية، والمرافق لبعثة الفريق الأول بالسعودية، بإنهاء كافة الإجراءات الطبية اللازمة التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبعثة الفريق الأول.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وحرص الدكتور محمد شوقي على التنسيق الكامل مع مسئولي الاتحاد الدولي، فيما يخص بعض الاشتراطات الخاصة بالنسبة للاعبي الفريق الأول، وكذلك الالتزامات الخاصة بالجهاز الطبي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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