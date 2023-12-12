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معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد مران الزمالك اليوم الأثنين، عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الرئيسي.

جاءت جلسة المدير الفني مع اللاعبين استعداداً لتحفيزهم قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأكد معتمد جمال مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج المميزة والاستمرار في المنافسة على اللقب.

كما طالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة، وأكد على ثقته في قدرات جميع العناصر الموجودة. 

بينما شدد معتمد جمال في نهاية جلسته على شرح العديد من المواقف الفنية الخاصة التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعداداً للمواجهة المقبلة.

ومن القرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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