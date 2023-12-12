كولر ينافس عمالقة مدربين العالم على جائزة الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - دخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، في منافسة قوية مع عدد من المدربين العالميين على جائزة أفضل مدرب في العالم "جلوب سوكر"، والتي تُقام بشكل سنوي في مدينة دبي الإماراتية.

ونجح كولر في التتويج مع الأهلي على 5 بطولات خلال الموسم الماضي، جيث توج بدوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى بطولة الدوري الممتاز.

وينافس السويسري عدد من المديربين العالميين منهم الإسبانيين ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، وبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأيضًا ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، وتشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني.

وأيضًا لوتشيانو سباليتي، امدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا الحالي، بالإضافة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، وأيضًا مواجنه سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان.

الجدير بالذكر جائزة أفضل مدرب في إفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حصل عليها المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب أسود أطلس، بعدما تفوق على الثنائي عبد الحق شيخة، وآليو سيسيه.