رسميًا.. أسطورة يوفنتوس يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن الإيطالي جورجيو كيليني، أسطورة نادي يوفنتوس السابق، مساء اليوم الثلاثاء، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي بعد النجاحات والانجازات التي حققها.

وكانت آخر المحطات التي رسى فيها كيليني مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي والذي انضم إلى صفوفه في صيف عام 2022 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وكتب كيليني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:” لقد كنت أجمل رحلة في حياتي، لقد كنت كل شيء بالنسبة لي، لقد سافرت معك في طريق فريد لا يُنسى، لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات الحياة المهمة والمثيرة”.

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وكان كيليني قد انضم إلى صفوف يوفنتوس في عام 2005، ليستمر مع الفريق حتى عام 2022، واستطاع أن يحقق معه العديد من الألقاب.

وحقق كيليني 9 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس و5 ألقاب لكأس إيطاليا ومثلهم في بطولة السوبر الإيطالي.

ومع منتخب إيطاليا، ظهر للمرة الأولى في عام 2004، ليخوض بعدها 117 مباراة ويسجل 8 أهداف، والتتويج بكأس الأمم الأوروبية في عام2021.