النني يعود لتشكيل آرسنال في دوري أبطال أوروبا بعد 7 سنوات

عاد الدولي المصري محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، للتشكيل الأساسي للجانرز في دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى بعد 7 سنوات من الغياب.

وكشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق آيندهوفن، مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه آرسنال نظيره ايندهوفن، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وضم تشكيل آرسنال لمواجهة آيندهوفن كل من:

حراسة المرمى: رامسديل

الدفاع: سيدريك، ويليام صاليبا، جابرييل، كيويور.

الوسط: محمد النني، جورجينيو، تروسارد.

الهجوم: نيكيتاه، نيلسون، هارفرتز.

وكان آخر ظهور للدولي المصري محمد النني في تشكيل آرسنال بشكل أساسي منذ يوم 16 مارس 2016، عندما لعب أمام برشلونة الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

ونجح النني، وقتها في تسجيل هدفًا رائعًا لصالح فريق آرسنال، أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ولعب بعدها 5 مباريات في الموسم التالي، كبديل.

كما أن الفرعون المصري شارك في مباراة أخرى خلال الموسم الحالي مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا ضد إشبيلية، ولكن كانت كبديل أيضًا.