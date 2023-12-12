تشكيل أرسنال لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. ظهور النني

أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة آيندهوفن، المقرر لها بعد قليل، في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وآيندهوفن، في تمام الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب فيليبس، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

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وشهد التشكيل مشاركة محمد النني أساسيًا، بجوار كاي هافرتز وجورجينيو.

ويدخل أرسنال هذه المباراة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، في حين يتواجد آيندهوفن في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، أما لانس فيأتي ثالثًا برصيد 5 نقاط، ويتذيل إشبيلية المجموعة برصيد نقطتين فقط.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمي: رامسديل.

الدفاع: سيدريك، ساليبا، وجابرييل وكيور.

الوسط: جورجينيو، النني وكاي هافيرتز.

الهجوم: تروسارد، نيكيتاه ونيلسون.