بديل موديست.. الاهلي يفاضل بين 3 مهاجمين

يبحث النادي الاهلي عن بديل لـ الفرنسي أنتوني موديست للتعاقد معه وتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل.

يسعى النادي الاهلي للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل عدم اقتناع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بإمكانيات موديست.

قامت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي بترشيح 3 أسماء على مارسيل كولر للاختيار من بينهم، هم مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي.

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تنتظر اللجنة قرار السويسري لبدأ المفاوضات والتعاقد مع أحدهما في موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

في سياق آخر تتواجد بعثة الاهلي في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الاهلي مشوارة في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.