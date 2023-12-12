اخبار الرياضه

بديل موديست.. الاهلي يفاضل بين 3 مهاجمين

0 نشر
0 تبليغ

موديست - الأهلي

موديست - الأهلي

يبحث النادي الاهلي عن بديل لـ الفرنسي أنتوني موديست للتعاقد معه وتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل.

يسعى النادي الاهلي للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل عدم اقتناع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بإمكانيات موديست.

قامت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي بترشيح 3 أسماء على مارسيل كولر للاختيار من بينهم، هم مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي.

أقرأ أيضاً- حجازي وبنزيما يقودان تشكيل اتحاد جدة لمباراة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنتظر اللجنة قرار السويسري لبدأ المفاوضات والتعاقد مع أحدهما في موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

في سياق آخر تتواجد بعثة الاهلي في الوقت الحالي بالمملكة العربية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الاهلي مشوارة في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا