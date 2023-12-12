تعديل موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عن تعديل موعد مباراة فريق ليفربول ضد نظيره تشيلسي، ضمن منافسات بطولة البريميرليج، ملال شهر يناير المقبل.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، عن تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي ستقام على ملعب الأنفيلد.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي ستقام في شهر يناير.

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وقررت الرابطة الإنجليزية، إقامة مباريات ليفربول ضد تشيلسي يوم الأربعاء 31 يناير، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من العاشرة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يقع تشيلسي بي المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويلعب ليفربول في مباراته القادمة ضد نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد القادم، في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب “الأنفيلد”.